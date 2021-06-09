Иосиф Пригожин взял на себя вину за приглашение Бузовой во МХАТ

09.06.2021
Пригожин назвал причиной того, что певица Ольга Бузова будет выступать во МХАТе, невозможность
перенести запланированные мероприятия Валерии. Выяснилось, что ранее певица получила предложение театра участвовать в спектакле.
«Друзья, простите меня! Это моя вина, что Бузова во МХАТе», — заявил продюсер.
Продюсер заявил, что в индустрии идет «разрушительная волна». «Великие ушедшие актеры точно переворачиваются в гробу», — констатировал он. В то же время Пригожин отметил умение Бузовой «пробивать любые стены».
В комментариях к посту певица Лолита заявила, что ей тоже поступало приглашение от МХАТа. «Ты будешь смеяться, но они и мне предлагали», — написала она.
Фото: скриншот Instagram Иосифа Пригожина