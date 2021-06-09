Okko покажет онлайн-трансляцию праздничного концерта «Союзмультджаз»

09.06.2021
Онлайн-трансляция праздничного концерта «Союзмультджаз» посвящена 85-летию киностудии «Союзмультфильм». Грандиозное музыкальное событие пройдет в зале «Зарядье» и будет доступно онлайн для всех зарегистрированных пользователей Okko, говорится в сообщении.
Фрагменты из мультфильмов «Винни Пух», «Ну, погоди!», «Бременские музыканты», «Чебурашка» и многих других будут показаны на большом экране в сопровождении оркестра «Фонограф-Симфо-Джаз» под управлением народного артиста России Сергея Жилина.
Джазовое исполнение композиций будет дополнено вокалом популярных артистов – Мариам Мерабовой, Willie Key, Светланы Жаворонковой, Анны Бутурлиной, Ольги Олейниковой, Этери Бериашвили, Сергея Манукяна, Ирины Братис и Spokane’s girls.
Прямая трансляция и запись концерта будут доступны жителям всей России на платформе Okko. В библиотеке мультимедийного сервиса также представлена коллекция «Союзмультфильм», в которую входят как классические, так и современные мультипликационные фильмы знаменитой киностудии.