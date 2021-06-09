Музей русского импрессионизма проведет в Москве выставку «Авангард. На телеге в XXI век»

09.06.2021

Экспозиция организована совместно с Ельцин-центром и Энциклопедией русского авангарда, сообщили в музее.

Выставка станет реконструкцией масштабной экспозиции авангардного искусства, забытой в Вятской губернии сто лет назад.

В феврале 2022 года в музее будут показаны более 100 произведений ярких представителей русского авангарда из собраний Вятского художественного музея, Яранского краеведческого музея и Слободского краеведческого музея.

Проект уже был успешно представлен в Ельцин-центре в Екатеринбурге и Вятском художественном музее в Кирове. Зрители смогут увидеть заново открытые шедевры Василия Кандинского, Александра Родченко, Николая Фешина, Ивана Клюна, Александры Экстер и других мастеров.

 

Василий Кандинский. Эскиз композиции «Красное с черным». 1915. Вятский художественный музей