Музей русского импрессионизма проведет в Москве выставку «Авангард. На телеге в XXI век»

09.06.2021
Выставка станет реконструкцией масштабной экспозиции авангардного искусства, забытой в Вятской губернии сто лет назад.
В феврале 2022 года в музее будут показаны более 100 произведений ярких представителей русского авангарда из собраний Вятского художественного музея, Яранского краеведческого музея и Слободского краеведческого музея.
Проект уже был успешно представлен в Ельцин-центре в Екатеринбурге и Вятском художественном музее в Кирове. Зрители смогут увидеть заново открытые шедевры Василия Кандинского, Александра Родченко, Николая Фешина, Ивана Клюна, Александры Экстер и других мастеров.
Василий Кандинский. Эскиз композиции «Красное с черным». 1915. Вятский художественный музей