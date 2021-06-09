Брошенную невесту в американской «Иронии судьбы» сыграет звезда сериала «Ривердэйл»

Мэделин Петш сыграет роль девушки Манна (американской Гали), пишет Deadline.

В голливудской версии «Иронии судьбы» героиня Петш ждет, что возлюбленный в Новый год сделает ей предложение. Однако, в соответствии с советским оригиналом, ее ожидания будут обмануты.

Главные роли в ремейке сыграют Эмма Робертс («Мы — Миллеры») и Томас Манн («Проект X: Дорвались»).

Как сообщил в Instagram российский режиссер Марюс Вайсберг, съемки в Бостоне уже начались. В голливудском варианте зрителей «ждет много отличного юмора и романтики», пообещал он.

Фото: кадр из сериала «Ривердэйл»