В Минске пройдет День многонациональной России

Праздник состоится 12 июня, сообщили в Минкультуры России.

День многонациональной России проводится в Беларуси не впервые — в июне 2019 года на улицах и площадях Минска выступили артисты из различных регионов, представляющие разнообразие культур народов России, отмечается в сообщении.

В этом году в торжественных мероприятиях праздника будут участвовать солисты ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной Владимир Дунаев (балалайка) и вокальный квартет «Девчата».

Квартет исполнит советские шлягеры и песни из кинофильмов, в том числе «Уральская рябинушка», «Одинокая бродит гармонь», «Старый клен», «Россия» и другие. Владимир Дунаев исполнит обработки русских народных песен и классику в переложении для балалайки.