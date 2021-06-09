«Царское Село» проведет театрализованное дефиле «Высокая нота»

09.06.2021
Музей-заповедник «Царское Село» проводит пресс-конференцию, посвященную театрализованному дефиле «Высокая нота» и арт-проекту «Ассоциации».
В пресс-конференции примут участие директор ГМЗ «Царское Село» Ольга Таратынова, режиссер Юрий Александров, а также петербургские модельеры Татьяна Парфенова, Лилия Киселенко, Стас Лопаткин, Лариса Погорецкая и Янис Чамалиди.
Музей-заповедник «Царское Село» в двенадцатый раз предложил ведущим петербургским дизайнерам создать коллекции по мотивам летней резиденции русских императоров. В 2021-м «Ассоциации» посвящены музыке и называются «Высокая нота», говорится в сообщении.
Грандиозный спектакль моды поставит известный режиссер Юрий Александров, художественный руководитель музыкального театра «Санктъ-Петербургъ Опера».
Показы начнутся в 13:00 19 июня в Екатерининском парке, сообщили в музее.
Фото: ГМЗ «Царское Село»