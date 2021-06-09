Режиссер Райхельгауз объяснил приглашение Бузовой во МХАТ

Театральный режиссер, создатель и худрук Московского театра «Школа современной пьесы» прокомментировал ситуацию в эфире «Вечерней Москвы».

Райхельгауз назвал решение режиссера МХАТ имени Горького Эдуарда Боякова грамотным продюсерским ходом. Цель его состояла в том, чтобы привлечь внимание к театру, в котором не было громких премьер, объяснил Райхельгауз.

«Нужно вспомнить историю, когда в сильно закисший МХАТ был приглашен Олег Николаевич Ефремов, и он стал этот МКАД, эти авгиевы конюшни, расчищать», — напомнил Райхельгауз. По словам режиссера, Ефремов отправил большую часть неинтересных и малотворческих людей во МХАТ.

На долгие годы театр остался отстойником, созданным Ефремовым, подчеркнул режиссер. В мхате не было ни одного заметного художественного события, в то время как на сцене мхт имени Чехова все время возникали события, связанные со спектаклями, драматургами и сценографами, заявил режиссер.

У Боякова много серьезных продюсерских и режиссерских побед, а у Бузовой 20 млн подписчиков, таким способом Бояков будет привлекать внимание прессы, пояснил Райхельгауз.

Фото: instagram/buzova86