«Союзмультфильм» откроет в Сочи Парке кинотеатр

В течение всего дня там без перерыва будут показывать мультфильмы студии, сообщили в пресс-службе парка.

Первые показы начнутся уже в середине июня к 85-летию киностудии «Союзмультфильм». В репертуаре кинозала для самых маленьких будет любимая классика «Ну, погоди!», новые сериалы «Чуч-Мяуч», «Простоквашино», «Зебра в клеточку», «Оранжевая корова» и другие мультфильмы.

Показы будут продолжаться целый день без перерыва, с 11.00 до 21.00, отметили в студии.

Кинотеатр будет функционировать в течение летнего сезона парка. В ежедневном открывающем шоу будут выступать аниматоры в костюмах героев мультиков. Посещение кинотеатра входит в единый билет парка.