«Роскино» запустит онлайн-портал о российской киноиндустрии для зарубежных партнеров

Запуск платформы состоится уже в 2021 году, сообщила глава компании Евгения Маркова на дискуссии в рамках Key Buyers Event: Digital.

Чтобы стать еще более прозрачными для зарубежных партнеров, в этом году «Роскино» запускает единый онлайн-портал, который будет играть роль своего рода российского IMDB. На нем будет абсолютно вся информация про российский кинорынок, рассказала Маркова.

На портале можно будет узнать о возможности сделать совместный продукционный проект с одним из российских кинематографистов, получить рибейты и другую информацию по взаимодействию с российским рынком. Также на портале разместится база отечественного контента, отметила Маркова.