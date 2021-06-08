Артисты Чечни и Дагестана отправятся на гастроли в Африку и Вьетнам

Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова по итогам рабочей поездки в Грозный в разговоре с ТАСС.

По словам министра, яркая церемония закрытия Года перекрестных обменов России-Вьетнама запланирована в октябре. В гала-концерте будет участвовать ансамбль танца «Лезгинка», отметила она.

Коллектив покажет азиатским зрителям уникальную красоту национального танца, подчеркнула Любимова. Осенью на фестивале российской культуры в Африке планируется участие коллектива чеченского госансамбля танца «Вайнах», добавила министр.

Кроме международных проектов, коллективы будут активно выступать и внутри страны. Ранее неделю назад в Чечне благодаря сотрудничеству Росконцерта, Минкультуры РФ и местного культурного ведомства жители услышали программу «И классика, и джаз» пианиста Дениса Мацуева, отметила министр.