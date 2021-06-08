«Толерантный» британский сериал «Анна Болейн» получил рекордно низкие рейтинги

Первые три эпизода фильма вызвали гневные отзывы зрителей, пишет «МК».

Фильм с чернокожей актрисой в роли английской королевы подвергся жесткой критике. Однако худшим сигналом для его создателей стал рейтинг на ресурсе IMDb, где оценки выставляют пользователи – на данный момент сериал получил чуть больше процента из десяти.

Российские зрители несколько более благосклонны к британскому сериалу. По оценкам «КиноПоиска», проект получил рейтинг 1,7 из десяти.

Роль супруги английского короля Генриха VIII Анны Болейн в фильме исполнила темнокожая актриса Джоди Тернер-Смит. Хотя в России более спокойно относятся к «расово-нейтральному подбору» актеров, однако и в нашей стране позиция создателей сериала не вызвала понимания, отмечает издание.