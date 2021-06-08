«Прощай, профессионал»: Шукшина жестко раскритиковала приглашение Бузовой на роль во МХАТ

Российская актриса высказалась о происходящем на своей странице в Instagram.

Мария Шукшина подвергла жесткой критике решение пригласить певицу Ольгу Бузову на роль в спектакле «Чудесный грузин». Постановка повествует о молодости Иосифа Сталина.

По мнению Шукшиной, участие певицы в спектакле говорит о «дебилизации цивилизации».

«Развитие цивилизации идет по пути дебилизации. Да здравствует дилетантизм — прерогатива либерализма! Прощай, профессионал в любой области», — заявила Шукшина.

Ранее худрук МХАТа Эдуард Бояков объяснил решение пригласить Бузову на роль. По его словам, авторы постановки нуждались в «уорхоловском образе», однако думали и о хайпе.