Краснодарский биг-бенд Георгия Гараняна выступит с концертом в Цхинвале

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры России. ⠀

Краснодарский биг-бенд был создан в 1997 году саксофонистом, дирижером, композитором, народным артистом России Георгием Гараняном. Всего через три месяца со дня основания оркестр сделал сенсацию в Москве своим выступлением на фестивале памяти Джорджа Гершвина.

Сейчас оркестр настроен на вхождение в мировой джаз, стремясь стать универсальным по жанровой широте коллективом. Музыканты экспериментируют с такими направлениями, как блюз, латино-джаз, соул, фанк и другими.

Выступление в Цхинвале является частью проекта «Обменные культурные мероприятия России и Южной Осетии». Мероприятие пройдет при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства культуры Республики Южная Осетия.

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