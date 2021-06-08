Фестиваль «Уральская ночь музыки» объявил площадки для любителей хаоса и эмбиента

Об этом сообщили организаторы смотра.

Электронная музыка зазвучит на семи площадках Екатеринбурга, говорится в сообщении.

Во дворе ГЦСИ пройдет вечер альтернативной электроники от уфимского лейбла «Shymtau» и его друзей. Лайнап собран из музыкантов из Башкирии и их коллабораций, кроме них на площадке выступят Somerset, AIIID, Терпение и Vanya Limb.

В Maccheroni в 19.00 прозвучит современная электронная музыка (Deep, Tech, Progressive House, Indie Dance, Nu Disco) от русскоговорящих авторов. Аппаратура будет выставлена в непосредственной близости к зрителям — каждый желающий сможет понаблюдать за выступлением диджеев с минимального расстояния на первом или втором этаже. Клубная атмосфера и фестивальное настроение будут дополнены отличной кухней для восстановления сил в круглосуточном итальянском ресторане Maccheroni Ciao в самом центре города.

Восемь диджеев и электронных музыкантов «Русской кибернетики» каждый в своей стилистике расскажут об актуальном звучании российской клубной сцены в 60-минутных DJ-сетах. На площадке выступят: Виталий Willy Commy, Дмитрий Sonik-D, Артём Григорьев и Александр Бушманов (DJ-дуэт Mackeeperz), Андрей Karaka, Сергей Leman, Сергей Лозовой (DJ SL) и Евгений Свалов / 4Mal.

Дом Маклецкого (начало в 19.00) погрузится в особенный вайб: скрипка, электронное звучание, томное сведение, приятное инди, можно будет отдохнуть душой и телом от городского шума, суеты и вопросов мироздания. Посетите «Музыкальный Маклецкий» вместе с MRS MAJOR TOM, «Магазин человеческих тканей» и inownlove.

В камерном зале ресторана «ЧаЩа» (начало в 18.00) будет звучать эмбиент и хаос: волна chill electronic, ambient и house DJ-set для тех, кто устал от шумных рейвов. Вечер легкой электронной музыки от челябинского проекта KOSMO PEOPLE в тихом центре Екатеринбурга. Другой взгляд на вечеринки электроники в кругу любителей атмосферной умной музыки.

Двор Дома Метенкова в «Ночь музыки» уже традиционно превратится в остров с теплым и ритмичным танцполом. Танцы, от которых заряжаемся на целый год. Встречи друзей, горячие напитки и позитивные вибрации весь вечер. На площадке выступят: Dj Fantastic Fresh, Dj ElectroGorilla, Dj Ural_massif и Dj Dёnis.

В этом году площадка The Roof в Музее истории Екатеринбурга (начало в 17.30) кардинально поменяла концепцию, вместо традиционного хорового пения и а капелла (которые переехали в «Синара Центр») здесь можно будет услышать невероятное разнообразие электронной музыки. От выступлений диджеев FERABYTE, DJ Wonder'S и E.V. до электронной музыки с элементами этники от участницы Ural Music Camp Marine Manasian и неосоула в исполнении коллектива из Калининграда sad sad satan.

На площадке выступят: DJ Wonder'S, Λ L Г O P N Т M, NIXTRA, E.V., FERABYTE, KIRA KAZAKOVA, CHAPAROV, Leo Somna Music, Delta Omega, Micronoise Paranoic Sound & Afina Nimfetova, Marine Manasian, GGRRAAIINN, Ninja Glam и sad sad satan.

В гастробаре MOMO (начало в 20.00) можно будет провести теплый летний вечер 25 июня с коктейлями, танцами и электронной музыкой от Zarine, Djinn City и DJ Кристина Дворная.

Фото предоставлено организаторами