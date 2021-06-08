Рисунки на костяных пластинках рассказали о смене религий на рубежах каменного века

Об открытии ученых сообщает статья в издании Archaeological Research in Asia.

Турецкие ученые опубликовали результаты исследования древней графики, обнаруженной на пластинках в погребениях древнего города Кертик-тепе. Поселение эпохи раннего неолита находится на юго-востоке современной Турции. В девятом тысячелетии до нашей эры это был крупный центр местной культуры, жители которого общались с соседними поселениями, участвуя в формировании общих черт неолитических культур региона.

В поселении были глиняные дома, зернохранилища, в которых сохранились каминные вкладыши для серпов, зернотерки и другие орудия примитивного сельскохозяйственного быта. При этом жители поселения еще не владели искусством изготовления керамики, что относит их к истории докерамического неолита.

В погребениях под полом жилищ были найдены различные фигурки людей и животных, а также костяные пластинки, покрытые изображениями и орнаментом. Изучив их, ученые сделали вывод, что изображения являются следами древнего шаманского культа, в тот момент уже относившегося к уходящей культуре.

Символика, связанная с образами скорпионов и диких козлов, берет начало в местных традициях палеолитического шаманизма, и со временем была утрачена. Ей на смену пришел культ змей, являющийся родоначальником множества культур Верхней Месопотамии.

По мнению ученых, элементы этого культа распространялись в ходе контактов между поселениями разных культур, неся с собой элементы обрядовой практики и изобразительные техники. Это подтверждается повсеместным обнаружением гравированных таблиц, украшенных рисунками змей, сделанными битумным пигментом, говорится в сообщении.

Фото: Abu B. Siddiq et al. / Archaeological Research in Asia, 2021