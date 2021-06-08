Спектакль «Страсти по Бумбарашу» вернется на сцену Театра Табакова

Об этом сообщила пресс-атташе театра Ольга Андрейкина в разговоре с ТАСС.

Спектакль «Страсти по Бумбарашу» был создан в 1993 году по пьесе и стихам Юлия Кима на музыку Владимира Дашкевича. Премьеру возобновленной версии постановки покажут в театре 10 и 11 июня, сообщила Андрейкина.

Таким образом Театр Олега Табакова продолжает возрождение серии знаковых постановок, возвращая их в актуальный репертуар. Перед тем была восстановлена «Матросская тишина», затем «Ревизор», теперь на новой сцене Театра будут показаны «Страсти по Бумбарашу», рассказали в театре.

Спектакль «Страсти по Бумбарашу» не сходил со сцены 18 лет, объездив с гастролями полмира. Все это время в роли Бумбараша выступал Евгений Миронов, напомнили в театре.

Табаков хотел, чтобы спектакль вернулся в репертуар театра с новыми, молодыми артистами, рассказала Андрейкина. Теперь на сцене его театра снова закипят страсти, начнут рваться гранаты и прозвучат любимые хиты Юлия Кима и Владимира Дашкевича «Ходят кони над рекою», «Журавль по небу летит», «Наплевать, наплевать, надоело воевать, ничего не знаю, моя хата с краю», отметили в театре.