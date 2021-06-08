Бояков оправдал приглашение Бузовой потребностью в «уорхоловском образе»

Такое объяснение худрук МХАТ им. Горького дал в эфире телеканала «Россия 24».

Эдуард Бояков заявил, что исполнительница Ольга Бузова получила роль в спектакле «Чудесный грузин» потому, что постановщикам был нужен образ человека из массовой культуры.

«Нам нужен был образ, уорхоловский образ человека, который принадлежит массовой культуре, фактически начинающей диктовать повестку медийную, получающий невероятную власть», — пояснил Бояков. При этом он отметил, что было бы ложью утверждать, что в театре не думали о хайпе. Однако это не было главной целью, сказал он.

Ранее стало известно, что Бузова будет играть в спектакле МХАТа им. М. Горького «Чудесный грузин». Это история о том, как никому еще не известный Иосиф Джугашвили стал советским лидером.

«МХАТ берется за острую, провокационную, опасную тему — молодость вождя. История молодого революционера-подпольщика, отправленного партией на задание в Батуми, перерастает в настоящий детектив, главной тайной которого остается загадка личности самого Сталина», — пояснили в пресс-службе МХАТа.



