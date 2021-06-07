Первые семь проектов «Тавриды» получили гранты на 4,99 млн рублей

Об этом сообщили журналистам в пресс-службе форума молодых деятелей культуры и искусства.

По итогам первой смены форума «Таврида» гранты на общую сумму 4,99 млн рублей получили представители шести регионов России.

Вместе с образовательной, культурной и спортивной программами в течение заезда шел Всероссийский конкурс молодежных проектов, в котором приняли участие 22 человека. Эксперты конкурса посоветовали присудить грантовые средства семи проектам, говорится в сообщении.

Победителями грантового конкурса стали Евгения Апаткина из Московской области, уточнили ТАСС в пресс-службе. Проект «Театральный поединок» предусматривает мастер-классы для молодых актеров и итоговую игру между коллективами.

Также гранты получат две участницы из Башкирии — Назгуль Касимова (с поэтическим видеопроектом на башкирском языке) и Алия Низамова (с акселератором творческих проектов). Алиса Долгунова из Якутии предложила создать школу игры на варгане, национальном музыкальном инструменте, Идалия Зиганшина из Татарстана — танцевальную лабораторию, где наравне со здоровыми танцорами будут участвовать и люди с инвалидностью.

Поддержана также идея Татьяны Лугвиной из Свердловской области о запуске онлайн-школы для людей с нарушениями слуха и зрения. Одобрен и проект Марины Рудаковой из Санкт-Петербурга, направленный на социальную адаптацию и самореализацию студентов и абитуриентов с особенностями здоровья.

Фото: tavrida.art