В «Царском Селе» открылась выставка одного экспоната «Одеяние из тысячи гвоздей»

Об этом сообщила пресс-служба музея-заповедника.

Индийский доспех XVIII века из собрания Государственного Эрмитажа выставлен в павильоне «Арсенал» в Александровском парке. Раритет происходит из исторической коллекции оружия, когда-то хранившейся в царскосельском Арсенале. Известно, что доспех располагался на втором этаже в Зале рыцарей у входа в Индо-мусульманскую комнату.

Тканевый доспех был одним из древнейших видов защитного снаряжения. Доспех чихалта хазар маша (Северо-Западная Индия, Раджастан, начало XVIII века) иллюстрирует одно из важнейших отличий восточного воина от европейского: стремление к максимальной маневренности, в жертву которой приносилась абсолютная защищенность.

Кафтан, оплечья, рукавицы и поножи (часть доспеха для защиты ног) выполнены из многих слоев простеганной ткани, определяющих защитные свойства доспеха, и усилены нашитыми стальными пластинами, украшенными по периметру растительным орнаментом в технике кофтгари — разновидности золотой насечки. Разрезы в нижней части кафтана предназначены для удобства верховой езды. Вся ткань покрыта множеством металлических заклепок, образующих сетку из ромбов. Благодаря этим заклепкам данный тип доспеха и получил свое название, которое переводится как «одежда из тысячи гвоздей».

Доспех также использовали как парадное одеяние. Защитное вооружение, подобное представленному, стоило недёшево и могло принадлежать человеку высокого социального статуса, возможно, командиру императорской стражи.

Вместе с доспехом на выставке представлен традиционный индийский меч кунда (кханда). Начиная с раннего Средневековья, подобные мечи использовались в качестве тяжелого клинкового оружия как кавалерии, так и пехоты.

В павильоне «Арсенал» размещена постоянная экспозиция «Царскосельский Арсенал. Императорская коллекция оружия». Предмет особой гордости — собрание восточного оружия российских императоров из фондов ГМЗ «Царское Село».

Среди выставленных предметов (всего более 400) — коллекции восточного холодного оружия, огнестрельного оружия XVIII–XIX веков, предметы конской упряжи. Эрмитаж предоставил из своего собрания на длительное временное хранение раритетные экспонаты, в том числе доспехи XVI века из коллекции Николая I, которые когда-то находились в Арсенале.

Фото: ГМЗ «Царское Село»