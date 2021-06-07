В Клину пройдет VII Международный фестиваль искусств П.И. Чайковского

Художественным руководителем смотра будет Юрий Башмет, сообщили организаторы.

С 1 по 11 июля в Клину состоится фестиваль, посвященный самому известному русскому композитору, — VII Международный фестиваль искусств П.И. Чайковского.

Уже семь лет этот фестиваль ежегодно проводится на территории Государственного мемориального музыкального музея-заповедника П.И. Чайковского в Клину в летнее время, привлекая к себе внимание широкой публики, представителей СМИ и профессионального музыкального сообщества.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, правительства Московской области и администрации Клина.

В оргкомитет фестиваля входят Денис Мацуев, Дмитрий Бертман, Евгений Миронов, Владимир Федосеев, Александр Чайковский и Николай Цискаридзе.

Одной из отличительных черт фестиваля является проведение основных событий на открытом воздухе в формате openair на большой поляне Дома-музея Чайковского в Клину.

В программе фестиваля этого года — россыпь жанров, высоко ценимых самим Чайковским. Так, 1 июля фестиваль откроется гала-концертом артистов балета под руководством народного артиста России Николая Цискаридзе. Публике представят фрагменты самых известных балетов великого композитора: «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и «Щелкунчик».

2 июля в Клин с премьерой приедет Михайловский театр. Прямо из Санкт-Петербурга зрителям фестиваля представят новую постановку оперы Чайковского «Опричник» по одноименной трагедии Лажечникова, премьера которой состоялась в Михайловском театре (Санкт‑Петербург) 18 мая 2021 года. Музыкальный руководитель постановки — Александр Соловьев, режиссер-постановщик — Сергей Новиков.

3 июля на большую сцену Дома-музея выйдет один из основателей фестиваля — знаменитый пианист Денис Мацуев вместе с лауреатом премии «Грэмми», Камерным ансамблем «Солисты Москвы» под управлением маэстро Башмета.

4 июля оперный гала-концерт «Приношение Чайковскому» представит московский театр «Геликон-опера». Знаменитый тенор Рамон Варгас вместе с солистами, оркестром и хором «Геликона» исполнят самые популярные фрагменты из произведений Чайковского, а также его любимых итальянских композиторов и современников. За пультом — главный дирижер театра Валерий Кирьянов. Режиссер программы — народный артист России Дмитрий Бертман.

10 июля участие в фестивале примут народный артист СССР Владимир Федосеев и Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского, которые представят программу, посвященную Сергею Прокофьеву — одному из крупнейших композиторов XX века, со дня рождения которого в апреле 2021 года исполнилось 130 лет. В Клину прозвучат такие прокофьевские шедевры, как Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам», Концерт для скрипки с оркестром № 2 (солист — лауреат Международного конкурса имени Чайковского Павел Милюков) и сюита из балета «Ромео и Джульетта». За дирижерский пульт встанет художественный руководитель оркестра Владимир Федосеев — современник событий, о которых будет вестись повествование. Помимо музыки, прозвучат также фрагменты писем, воспоминаний Прокофьева, его друзей, коллег и родственников, а также документов эпохи. Драматическую составляющую концерта публике представят актер, телеведущий Юлиан Макаров и заслуженная артистка России Анна Большова.

Завершится фестиваль 11 июля концертом-спектаклем «Шекспир. Шостакович. Гамлет» с народным артистом России Евгением Мироновым в главной роли, режиссер-постановщик спектакля — Марина Брусникина. Премьера проекта состоялась в Сочи в феврале этого года. Как отмечает Евгений Миронов, для него это уже третье обращение к «Гамлету», однако именно в сочетании с музыкой Шостаковича хорошо известные истины обретают новые смыслы. Вместе с артистом на сцену выйдут Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» Под руководством маэстро Юрия Башмета.

Также в рамках фестиваля состоятся камерные концерты в парке «Сестрорецкий» и в самом Мемориальном доме композитора. Кроме того, пройдет круглый стол, посвященный вопросам взаимоотношений меценатов, государственных структур, художников и артистов. Особое внимание также будет уделено образовательным проектам: состоится Третья музыкальная академия для одаренных детей и Вторая школа молодого журналиста, пишущего о культуре. Музыкальная академия фестиваля проходит в рамках Общероссийской программы «Юрий Башмет — молодым дарованиям России» при поддержке Фонда президентских грантов.

Билеты на события фестиваля уже в продаже на сайте и в кассах музея-заповедника.