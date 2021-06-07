Imperialis Orchestra сыграет хиты Beatles, Pink Floyd и Led Zeppelin

Об этом сообщили «Культуре» организаторы концерта.

Премьера проекта «Империя рока» состоится в культурном центре «Меридиан». Подарок от компании «Новая русская классика» ждет поклонников классического британского рока 18 июня.

Музыка Beatles, Pink Floyd, Led Zeppelin, Elton John, Queen и других культовых рок-групп и музыкантов Великобритании прозвучит в исполнении самого необычного оркестра России — Imperialis Orchestra.

После успеха проектов Rock Symphony и «Брат/Брат 2» Imperialis Orchestra решил обратиться к истокам, эталонному британскому року, с которого и началось победное шествие рока по всей планете. Эта музыка была и остается вечным символом свободы и молодости.

Imperialis Orchestra славится тем, что придает принципиально новое звучание даже ставшим бесспорной классикой произведениям. Недаром за последние годы этот коллектив привлек к себе внимание и завоевал интерес увлеченной роком клубной молодежи и почтенной публики в солидных залах.

«Империя рока» — это сплав рокового и симфонического звучания, сокрушающий все наши представления о классическом оркестровом стиле, глоток подлинной свободы и свежего воздуха для всех, кто испытывает острую нехватку настоящей, искренней музыки и высокопрофессионального исполнительского искусства», — сообщают организаторы концерта.