Бузова получит почти полмиллиона рублей за роль в спектакле о Сталине

Доход певицы составит почти 450 тыс. рублей, сообщает Федеральное агентство новостей.

Российская артистка Ольга Бузова получит большой гонорар за участие в театральной постановке про Иосифа Сталина.

В гонорар Бузовой войдет оплата за репетицию (212 тыс. рублей) и за выход на сцену МХАТ в спектакле «Чудесный грузин» (еще 234 тыс. рублей), пишет ФАН.

Ведущая и певица примет участие в первых двух показах постановки, каждый из которых принесет ей около 117 тыс. рублей. Размер выплат журналисты узнали из контракта, опубликованного на сайте госзакупок.

Ранее Ольга Бузова пожаловалась на дорогой ремонт своей квартиры с мраморной отделкой. В 2019 году телеведущая купила элитную квартиру в Москве за 120 млн рублей.

Фото: Скриншот Instagram Бузовой