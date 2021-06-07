В Британии нашли скелет человека в кандалах, утопленного в канаве во время римской оккупации

Об открытии археологов сообщает журнал Britannia.

Находку сделали строители во время сооружения оранжереи в частном доме в Грейт-Кастертоне. На место была вызвана полиция, однако последующее радиоуглеродное датирование показало, что останки попали в землю между 226 и 427 годами нашей эры, что соответствует периоду оккупации этой территории Римом.

Археологи из Музея лондонской археологии установили, что лодыжки погибшего были скованы тяжелыми железными кандалами. Человек, похоже, был рабом, причем его бросили в канаву в качестве последнего акта унижения, полагают ученые.

Открытие в Кастертоне стало первым в своем роде в Великобритании, отмечают ученые. Кем именно был этот человек, никогда не будет известно, но можно сделать ряд обоснованных предположений, считают они.

«Возможно, мертвец заслужил гнев своих хозяев, а может быть и так, что они были тиранами и садистами. Мы не можем по-настоящему понять моральные аспекты этой находки. Команда изучила ряд теорий, в том числе о том, что кандалы могли быть добавлены после смерти человека, чтобы унизить его или заклеймить как преступника в загробной жизни», — пояснил один из археологов, Майкл Маршалл.

Всего в 60 метрах от места находки находится римское кладбище, что говорит о сознательном решении не хоронить покойного должным образом, отметили эксперты.

Мужчине было 26–35 лет, он вел физически напряженную жизнь. Костная шпора на бедренной кости могла быть вызвана падением или ударом или быть результатом жизни, наполненной чрезмерной физической активностью. К моменту его смерти рана уже зажила, и причина его смерти остается неизвестной, пояснили ученые.

Фото: Museum of London Archaeology