«Это бомба!»: Александр Петров оценил сценарий серила «Надвое»

Съемки многосерийного фильма Валерия Тодоровского перевалили за середину, сообщили на телеканале «Россия 1».

Впереди у съемочной группы — работа в скоростном поезде «Сапсан», петербургские белые ночи, прогулки героев по улицам города.

«Надвое» — современная история о двух лучших друзьях и коллегах, жизнь которых меняет командировка в Санкт-Петербург. В Северной столице герои Костя и Саня знакомятся с двумя девушками, и мимолетное знакомство полностью меняет их жизнь. Главные роли в картине исполняют Данила Козловский, Александр Петров, Ирина Старшенбаум и Елизавета Базыкина.

«Когда Валерий Петрович прислал мне сценарий, мы договорились, что я прочитаю хотя бы одну серию из-за нехватки времени. Я сел и не смог оторваться — прочитал весь до конца. Это бомба! Таких сценариев я в принципе не видел еще. Это что-то новое для меня. Как Валерий Петрович предвидел наш тандем с Данилой, я не знаю. Мы ведь могли и не сойтись на съемочной площадке. Было бы проще пригласить актеров — реальных друзей, которые знают друг друга близко не первый год. Но такое решение вызвало огромный интерес у зрителей, да и весь актерский состав фильма просто потрясающий, получаешь огромное удовольствие от работы», — рассказал Александр Петров.

«Такой сценарий — чистая радость для артистов. Как говорит моя мама, у нас с партнерами есть уникальная возможность «вышивать» в кадре, не говоря о том, что по своей актуальности эта история основана на событиях из жизни миллиардов людей. В общем, профессионально я счастлив!» — заявил Данила Козловский.

Продюсерами многосерийного фильма «Надвое» выступают Валерий Тодоровский, Антон Златопольский и Вячеслав Муругов. Премьера сериала состоится на онлайн-сервисе more.tv в линейке more originals, а на телевидении проект «Надвое» будет показан в эфире канала «Россия 1».

Фото: телеканал «Россия 1»