Музыканты «Сириуса» выступят с Российским национальным молодежным симфоническим оркестром

Совместный проект стартует 1 июня, сообщили в Минкультуры РФ.

Участниками проекта станут 29 юных исполнителей в возрасте 11–17 лет с высокими достижениями в музыкальном исполнительстве из 12 регионов России. С 2 по 6 июня они пройдут курс репетиций на сцене и занятий в классе по 6 специальностям – скрипка, флейта, гобой, кларнет, труба и валторна.

В проекте участвуют 108 артистов Российского национального молодежного симфонического оркестра. Солисты и концертмейстеры оркестра станут наставниками школьников.

Проект завершится 7 июня концертом на сцене Большого зала Парка науки и искусств «Сириус». Юные музыканты примут участие в составе оркестра.

Организаторы проекта рассчитывают, что в течение недели участники получат необходимые навыки оркестровой игры, расширят музыкальный кругозор, научатся лучше чувствовать стиль, форму и содержание исполняемого произведения. Трансляцию концерта можно будет увидеть 7 июня в 19:30 по ссылке https://youtu.be/8UUyr5n8C6A

В программе прозвучат Симфония № 5 до минор Бетховена, Симфония № 3 Брамса и другие произведения.

Фото: Минкультуры РФ