Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Резо Габриадзе

Обращение министра культуры распространила пресс-служба ведомства.

Советский и грузинский сценарист, драматург, режиссер, скульптор, художник, основатель Тбилисского театра марионеток Резо Леванович Габриадзе скончался 6 июня в возрасте 84 лет.

Габриадзе прожил насыщенную творческую жизнь, его имя навсегда останется в истории кинематографа, отметила Любимова. «Фильмы, для которых он написал сценарии, полюбили миллионы зрителей, а придуманные им диалоги навсегда вошли в нашу жизнь крылатыми фразами», — подчеркнула министр.

Многогранный талант мастера проявился в скульптуре и художественном искусстве, отметила Любимова. «Памятник Чижику-пыжику стал одной из любимых достопримечательностей для жителей и гостей Санкт-Петербурга, а иллюстрации более чем к 50 книгам сделали их по-настоящему увлекательными», — добавила глава ведомства.

«Выражаю слова соболезнования родным, друзьям и коллегам Резо Левановича. Светлая память», — говорится в заключении обращения министра.

Резо Габриадзе стал автором сценариев более чем 35 фильмов, в том числе «Мимино» и «Кин-дза-дза».