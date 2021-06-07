«Он меня наказал»: Наталья Гвоздикова рассказала о домогательствах режиссера Алексея Коренева

Артистка сделала признание в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

Гвоздикова снималась в популярном советском фильме «Большая перемена», но на экранах часть эпизодов с ней не появилась, так как их вырезали. По мнению актрисы, причиной стал ее отказ режиссеру Алексею Кореневу.

«С Кореневым у меня были непростые отношения. Пожалуй, только об этом скажу вслух. Он меня наказал», — заявила актриса. По ее словам, она не отвечала на ухаживания режиссера, за это он вырезал часть ее роли из «Большой перемены», пишет ФАН.

«Он проявлял ко мне знаки внимания... Были репетиции: то волосы поправит, то костюмчик», — рассказала актриса в эфире канала.

По словам Гвоздиковой, позднее стало известно, что Коренев ревновал ее к другим актерам проекта. В тот период в актерской среде ходили слухи о ее возможной свадьбе с Савелием Крамаровым, хотя это было вымыслом, отметила артистка.

Фото: кадр из к/ф «Рожденная революцией»