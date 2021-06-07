Исторический музей объявил о начале реставрации памятника Минину и Пожарскому

Об этом сообщила пресс-служба ГИМ.

Сейчас около монумента специалистами Института археологии РАН проводятся археологические исследования. По их завершении начнется строительство специального отапливаемого павильона-мастерской над памятником для проведения реставрации, отмечается в сообщении.

Это позволит избежать рисков повреждения скульптурной группы при транспортировке и сделает возможным проведение всех необходимых работ на месте, пояснили в ГИМ.

Реставрацию знакового для страны монумента проводит Межобластное научно-реставрационное художественное управление (АО «МНРХУ»). Стоимость реставрационных работ составляет 55 млн рублей.

9 июня в 12:00 состоится брифинг, посвященный началу работ на памятнике Минину и Пожарскому. В нем примут участие директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин, вице-президент — директор департамента маркетинга ПАО «Промсвязьбанк» Елена Мелихова, заведующий отделом археологии Московской Руси, доктор исторических наук, член-корреспондент РАН Леонид Беляев, главный архитектор проекта реставрации памятника Алексей Жданов.

Окончание реставрационных работ запланировано на ноябрь 2022 года.

Фото: ГИМ