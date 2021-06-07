Перед смертью Анчуков пожалел, что не привился от коронавируса

Об этом дрессировщик Эдгард Запашный заявил в своем Instagram .

Запашный рассказал о своем последнем разговоре с Артемом Анчуковым, скончавшимся от инфекции коронавируса.

«Последнее, что он мне сказал: «Эдгард, я очень тяжело болею, и я очень жалею, что не привился!» Друг мой, земля тебе пухом», — написал Запашный.

Ранее о смерти Анчукова сообщила певица Татьяна Буланова. По ее словам, 39-летний артист лежал дома с температурой в течение недели, затем поехал в больницу, где у него начались осложнения. Как стало известно, у него диагностировали 87% поражения легких. Через несколько дней Анчуков умер.

За свою карьеру Анчуков снялся в нескольких десятках фильмов и сериалов, в том числе «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны» и др.