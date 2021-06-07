Певица Римма Волкова погибла в 80 лет в результате ДТП

Об этом сообщается на странице в соцсети «ВКонтакте» музыкальной школы им. Римского-Корсакова.

Певица, народная артистка России Римма Волкова, которая проработала в Мариинском театре более четверти века, погибла в аварии под Санкт-Петербургом в воскресенье вечером.

Инцидент произошел на 42-м км автодороги Петергоф - Кейкино в Ломоносовском районе Ленобласти. Как выяснилось, управлявший автомобилем Peugeot Boxer 48-летний водитель при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, где его машина столкнулась с автомобилем Datsun под управлением 61-летнего мужчины, с двигавшимся во встречном направлении, говорится в сообщении главка МВД по Санкт-Петербургу и области.

В результате водитель Datsun и его 80-летняя пассажирка Римма Волкова погибли на месте.

Римма Волкова родилась в Ашхабаде 9 августа 1940 года. Поступила в музыкальное училище в Ульяновске на дирижерско-хоровое отделение, затем перевелась в Ставропольское училище, которое окончила по двум факультетам: вокальному и дирижерско-хоровому.

В 1967 году она окончила Казанскую консерваторию. Уже на четвертом курсе стала лауреатом Международного конкурса певцов в Рио-де-Жанейро, вернувшись с которого поступила в труппу Ленинградского театра оперы и балета им. С. М. Кирова (ныне Мариинского), где работала с 1967 по 1993 год. Была преподавателем в детской музыкальной школе имени Н. А. Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге.