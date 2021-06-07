Фильм ужасов «Тихое место 2» возглавил российский прокат в выходные

Об этом говорят предварительные данные портала kinobusiness.com.

Картина вышла в прокат на территории России 3 июня, собрав за прошедшее время 180,5 млн рублей. Сюжет продолжает историю о борьбе за жизнь семьи Эббот, отправляющейся в неизвестность в полной тишине.

В фильме сыграли Киллиан Мерфи, Эмили Блант, Милли Симмондс и другие.

На втором месте по кассовым сборам оказалась комедия «Круэлла» режиссера Крэйга Гиллеспи. За выходные она собрала 177 млн рублей. Главную роль в картине сыграла Эмма Стоун.

На третьем месте американский боевик «Форсаж 9», собравший за выходные 80,9 млн рублей. Фильм рассказывает о стритрейсере, которому приходится бороться с изгнанным из семьи братом ради спасения мира. В фильме сыграли Вин Дизель, Джон Сина, Мишель Родригес и другие.