Актер Артем Анчуков умер в 39 лет от инфекции коронавируса

О его смерти сообщила ФАН певица Татьяна Буланова.

Буланова подчеркнула, что у актера не было других заболеваний. По ее словам, причиной смерти Анчукова стали исключительно последствия инфекции COVID-19.

Около недели актер находился дома с температурой, затем самостоятельно поехал в больницу, где пролежал еще примерно неделю, отметила она. После этого уже в больнице у него начались осложнения.

«Не выкарабкался, к сожалению... Начались осложнения. Поражение легких достигло 85%. Буквально недавно с ним виделась. Все время по работе пересекались, так было и в тот раз. А сейчас шок», — призналась Буланова в интервью ФАН.

Артем Анчуков родился в Вологде 19 июля 1981 года. Получил известность по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Агентство НЛС», «Бандитский Петербург», «Опера. Хроники убойного отдела», «Молодежка», «Мажор» и других.

Играл в театре, был ринг-анонсером. Некоторое время назад СМИ сплетничали о якобы имевшем место романе актера с Булановой — они пели дуэтом, записав две песни. Однако певица опровергала слухи, пояснив, что они были только друзьями.

Фото: кадр из х/ф «Время Синдбада»