В Москве назвали лауреатов Пушкинской премии за достижения в области литературы

Имена победителей сообщили в оргкомитете награды.

Награда была учреждена Российским союзом писателей, напоминает ТАСС. Она ежегодно присуждается отмеченным за выдающуюся просветительскую и литературную деятельность, просветительскую и общественную деятельность в сфере литературы. Также премией отмечаются наиболее талантливые литературные произведения, сказали в оргкомитете.

Творческая и общественная значимость номинантов награды оценивается по совокупности, как результат их многолетнего труда, поясняется в сообщении.

Лауреатом премии в номинации «Просветители» назван писатель Игорь Волгин за его многолетнюю работу по поддержке русской поэзии, а также неоценимый вклад в сохранение культурного наследия Федора Достоевского. Премии также удостоена Ядвига Юферова за создание Международного Пушкинского конкурса и значительный вклад в продвижение русского языка и русской культуры.

Премии также удостоен вице-премьер Чеченской Республики, литератор, писатель и публицист Джамбулат Умаров за вклад в продвижение русского языка.