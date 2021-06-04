Минкультуры стало генеральным партнером проекта RT «Россия: 85 приключений»

Соглашение о сотрудничестве подписали главный редактор издания Маргарита Симоньян и Ольга Любимова в рамках ПМЭФ.

Идею реализует онлайн-медиа Russia Beyond, входящее в телесеть RT. В проекте будет собрана «коллекция» приключений, которые можно будет испытать в каждом из 85 регионов страны.

В соцсетях также будет запущен челлендж «#85приключений». Любой желающий сможет пополнить библиотеку рассказом об особенностях своего региона: от уникальной природы до гастрономических традиций. Завершением проекта станет список самых захватывающих историй, а также документальный фильм о России.

Министерство культуры РФ привлечет к участию в проекте музеи, концертные площадки и культурные организации. Как отметила Любимова, во многих регионах страны уже созданы прекрасные условия для развития внутреннего туризма, а центрами притяжения становятся федеральные учреждения культуры с их разнообразными культурно-просветительскими проектами, фестивалями, праздниками, концертами и постановками.

Совместный проект послужит популяризации уникальной культуры России и стартует летом 2021 года. Ролики о приключениях, снятые редакцией, а также лучшие из видео пользователей будут опубликованы в соцсетях и на сайте Russia Beyond.

Фото: Минкультуры РФ