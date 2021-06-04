Законопроект Минкультуры определит ключевые понятия творческих индустрий

Об этом глава Минкультуры РФ Ольга Любимова рассказала на паблик-токе с генпродюсером «Матч ТВ» Тиной Канделаки.

Разговор «От вдохновения к инновации» состоялся на Петербургском международном экономическом форуме. Законопроект впервые дает определение основных понятий и субъектов творческих индустрий, он подготовлен Минкультуры России, отметила Любимова.

«Мы впервые подготовили законопроект, в котором даем характеристику понятиям творческой индустрии. Более подробно раскрыть эти определения, имеющиеся проблемы, механизмы государственной поддержки и концептуально описать стратегию развития креативных индустрий планируем в соответствующей Концепции, которую внесли в Правительство Российской Федерации», — рассказала министр, уточнив, что сейчас законопроект проходит общественное обсуждение.

В документе творческие индустрии определяются как сферы деятельности, в которых компании, организации, объединения и индивидуальные предприниматели в процессе творческой и культурной активности производят товары и услуги, обладающие экономической ценностью.

Ольга Любимова и Тина Канделаки обсудили создание инновационных продуктов, систему защиты прав на интеллектуальную собственность, конкурентоспособные продукты в сфере креативных индустрий и опыт регионов в развитии нового направления.

Министр подчеркнула, что, помимо экономического эффекта, креативные индустрии влияют на социальное развитие территорий. По ее мнению, необходимо расширять механизмы брендирования отдельных мест за счет создания уникального культурного продукта. Глава ведомства привела в пример успешное функционирование мультимедийного развлекательно-развивающего центра «Союзмультпарк» на ВДНХ. А недавно в министерство обратились молодые художники, которые хотят совместно с Ростуризмом оформлять пространства гостиниц в регионах.

«Это энергичная команда молодых творцов, которая предлагает новые идеи. Наша задача, конечно же, поддержать их во всех начинаниях, помочь им реализовать себя», — отметила Ольга Любимова.

Еще один важный момент — зарождение новых смыслов и формирование среды для появления прорывных решений и инновационных продуктов.

«Министерство продолжит оказывать поддержку лучшим практикам и давать возможность появляться интересным проектам во всех сферах — от кинематографа и анимации до выставочных проектов и театральных постановок», — сказала министр.

Кроме того, глава Минкультуры России рассказала про успешную реализацию нацпроекта «Культура», в рамках которого открываются сельские дома культуры нового типа. Они очень востребованы, так как позволяют молодому поколению на местах раскрывать свои возможности.

В заключении она напомнила, что деятельность, направленная на достижение общего результата, безусловно, должна синхронизироваться со всеми заинтересованными сторонами и быть системной.

«В этом направлении совместно с коллегами предстоит сделать очень много, ведь федеральные, региональные и муниципальные программы, за счет которых возможна поддержка индустрии, разрознены и не скоординированы», — пояснила Ольга Любимова.

Фото: Минкультуры РФ