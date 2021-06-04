Форты Кронштадта стали побратимами с катарским фортом «Аль-Зубара»

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минкультуры России.

Являющиеся объектами ЮНЕСКО морские форты Кронштадта «Кроншлот», «Петр Первый», «Император Александр Первый» и катарский форт «Аль-Зубара» стали побратимами. Такой меморандум подписали 3 июня 2021 года на XXIV ПМЭФ Министр культуры РФ Ольга Любимова, гендиректор Катарского музейного ведомства Ахмад Аль-Намла и руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу

Документ открывает перед сторонами дополнительные возможности на международном уровне. Также он будет полезен для обмена опытом и взаимного продвижения российских и катарских объектов культурного наследия.

Меморандум будет в целом способствовать развитию российско-катарского сотрудничества в сфере культуры и сохранения исторической памяти, расширению дружественных связей между народами двух стран, а также установлению контактов и налаживанию сотрудничества между туристскими организациями Российской Федерации и Государства Катар.

Фото: Минкультуры России