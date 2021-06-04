Украинский актер Сергей Шадрин умер в 41 год после операции

О смерти артиста сообщил его коллега Олег Шульга в своем Facebook.

Актер Сергей Шадрин скончался после медицинской операции, о характере которой не говорится. Прощание с ним пройдет завтра в Жашкове, отметил Шульга.

«Мы больше никогда не увидимся», — написал коллега покойного.

Сергей Шадрин родился в Харьковской области 8 марта 1980 года. С 10 лет начал заниматься каратэ, получив первый дан.

После того как сменил множество профессий, начал с 2013 года сниматься в кино и на ТВ. Сыграл в таких проектах, как польский сериал «Ватага», «Стоматолог», мелодрама «Голос из прошлого», «Страсти по Зинаиде». Снимался в криминальных сериалах «Черный ворон», «Двойное отражение», «Максим Оса» и других.

Фото: kino-teatr.ru