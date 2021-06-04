Советский и украинский актер Валерий Шептекита умер в 80 лет от коронавируса

04.06.2021
Актер кино, театра и ТВ, народный артист Украины Валерий Шептекита скончался в Киеве 3 июня. Смерть артиста наступила в больнице в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
Актер находился в реанимации с мая, говорится в сообщении.
Шептекита родился в Ивано-Франковской области 20 декабря 1940 года. В 1967-м окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого. Работал в театрах Ровно, Донецка, Львова и других.
С 1971 года начал сниматься в кино. Сыграл роли в таких фильмах, как «Гуси-лебеди летят», «Звездный цвет», «Три гильзы от английского карабина», «Овод» и другие.
Фото: kino-teatr.ru