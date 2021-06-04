Дочь Евгения Миронова усомнилась в таланте Табакова и поддержала Проклову

Актриса прокомментировала историю о домогательствах в своем Instagram.

Мария Голубкина назвала произошедшее с Прокловой отвратительным. Пользователям, обвинившим Елену Проклову в том, что своими признаниями она «опозорила умершего гения», дочь советского актера Андрея Миронова ответила неожиданно.

«Для меня гений – это, скорее, Эйнштейн. А он – просто актер. Чего такого-то особенного? Ну, умеет он кривляться, и что дальше?» — задалась вопросом Голубкина.

Актриса заступилась за Елену Проклову, которая подверглась травле после своих откровений о личной жизни. По словам Голубкиной, стремление некоторых мужчин заводить романы на работе, пользуясь своим положением, является «отвратительным».

Дочь Миронова напомнила, что в те годы жаловаться на режиссера было невозможно, так как это сломало бы карьеру любому. Но сейчас многие бывшие студентки МХАТа вспоминают, как Олег Табаков приставал к ним. «Я училась в Щукинском училище, но до меня доходили слухи про безобразия, творящиеся со студентками во МХАТе. Причем об этом говорили много-много лет!» - заявила Голубкина.

Ранее две живущие в США бывшие студентки МХАТ заявили о домогательствах Табакова, который якобы говорил им непристойности и делал подарки.

Фото: скриншот Instagram Марии Голубкиной