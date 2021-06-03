Детекторы мюонов выявили в монастыре в Переславле-Залесском подвалы времен Грозного

Об открытии ученых рассказывает пресс-служба НИТУ «МИСиС».

Эксперты НИТУ «МИСиС» и Физического института РАН изучают Свято-Троицкий Данилов монастырь в Переславле-Залесском с помощью подобных технологий. Монастырь был основан местным подвижником Даниилом в 1508 году, но большая часть помещений монастыря неоднократно обновлялась и перестраивалась, кроме Троицкого собора.

Под руководством Натальи Полухиной из НИТУ «МИСиС» физики детально изучили церковь в честь Похвалы Богородицы. Храм возвели в 1695 году, затем неоднократно перестраивали.

Эксперты собрали несколько детекторов мюонов, которые представляют собой фотопластинки с специальной светочувствительной эмульсией. Их разместили внутри подвалов церкви и на прилегающих территориях, а через несколько месяцев собрали пластинки, изучили полученные снимки и составили на их основе трехмерную модель храма и его фундамента.

Как оказалось, под церковью действительно были пустоты, о существовании которых не знали ни монахи, ни археологи. В них могут находиться гробницы, тайные ходы, подвалы или технические помещения, впоследствии закрытые.

По мнению ученых, древний храм не был разрушен полностью. Ныне доступные подвальные помещения относятся к XVI веку, отмечается в исследовании.

Фото: Пресс-служба НИТУ «МИСиС»