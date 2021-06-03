Перед смертью каскадер Погребинский жаловался на самочувствие

Об этом близкий друг 45-летнего актера, фитнес-тренер Ян Цабут рассказал изданию «СтарХит».

О смерти каскадера и актера сериалов «Мажор» и «Ментовские войны» Андрея Погребинского стало известно вчера, 2 июня. Артист скончался в самом расцвете сил, новость стала для его знакомых большой неожиданностью.

Печальное известие широкой публике сообщила мать Погребинского, умолчав о подробностях. По словам Цабута, в последние дни Андрей жаловался на нездоровье.

«Общался с ним в последний раз неделю назад, тогда он жаловался на плохое самочувствие. Мы должны были встретиться, но он уже не выходил на связь», — отметил фитнес-тренер. По его словам, Погребинский вел активный образ жизни и был в прекрасной физической форме.

«Незадолго до смерти у него был творческий подъем, много съемок», — сказал Цабут. Погребинский не страдал от звездной болезни и был просто хорошим человеком, подчеркнул тренер.