Ольга Ярилова: «Креативные индустрии представляют огромный потенциал для развития регионов и самореализации молодого поколения»

Сессия «Международный бизнес и глобальные ценности: риски и возможности на новом этапе развития творческих индустрий» прошла в рамках ПМЭФ.

Руководители федеральных органов исполнительной власти совместно с экспертным сообществом обсудили вопросы развития творческих индустрий и инновационных технологий.

Участниками дискуссии стали начальник Управления президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков, помощник президента Российской Федерации Андрей Фурсенко, заместитель министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова, министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, руководитель Роскомнадзора Александр Жаров.

Сергей Новиков рассказал, что через искусство можно транслировать много различных смыслов. По его мнению, идеологическая война через произведения искусства идет давно, и в этом вопросе необходимо быть конкурентными.

Как отметила Ольга Ярилова, продвижение культурных ценностей является одним из самых важных направлений работы.

«На сегодняшний день открыты большие возможности для захватывания новых рынков и развития тех самых креативных индустрий, в основе которых лежат и традиции, и творчество, и культура, и наши духовные ценности. Это огромный потенциал для развития регионов», — сказала замминистра.

По ее мнению, необходимо давать молодому поколению возможности для самореализации.

«Конечно, без цифры на сегодняшний день никуда. Наши учреждения культуры не стали в этом исключением. В качестве примера можно взять пандемию, когда культурные институции оперативно перестроились на другой формат работы и предложили огромное количество креативных мероприятий. Цифровые технологии дали нам хорошие возможности, без которых мы бы, наверное, не пережили этот год», — добавила она.

Михаил Развожаев рассказал, что регион становится точкой притяжения представителей креативного класса.

«Мы будем поддерживать это направление, так как это даст возможность творческим людям чувствовать себя комфортно. У нас создается уникальная среда, мы наблюдаем, как город стремительно развивается и становится привлекательным как раз для тех, кто связывает свое будущее с новыми возможностями», — отметил он.

Говоря о культурной сфере, Михаил Развожаев подчеркнул, что пандемия стала стимулом для полноценного шага в цифру.

«Количество культурных продуктов, которые можно делать в онлайн, увеличилось в разы», — добавил губернатор.

Сергей Кравцов отметил, что обсуждение в рамках дискуссии является одним из значимых и главных на Петербургском экономическом форуме.

«Мы идем по пути тех возможностей, которые может дать сегодня цифровая образовательная среда. Это не взамен традиционной системы обучения, это в поддержку», — сказал он.