В Польше нашли засыпанный нацистами туннель, за которым может быть Янтарная комната

О находке сообщает польское издание The First News.

Пять входов в неизвестный подземный туннель найдены в Варминьско-Мазурском воеводстве Польши. Ученые полагают, что в нем может быть украденная и спрятанная нацистами в 1945 году Янтарная комната.

Подземные коммуникации на территории общей площадью около 200 гектаров нашли волонтеры совместно с сотрудниками музея Второй мировой войны в Мамерках. По оценке сотрудника музея Бартоломея Плебаньчика, длина скрытого сооружения составляет около 50 метров. Раскопки планируется начать во второй половине июня.

Некоторые из туннелей засыпаны, возможно, в попытке скрыть их, отмечает эксперт. «Придется удалить много грунта, прежде чем мы сможем увидеть, что находится внутри», — сказал он.

Во время Второй мировой войны в местечке Мауэрвальд находилась ставка отделения Генерального штаба немецкой армии, который отвечал за операции на Восточном фронте. В комплексе постоянно располагались около 1500 человек, из которых было около 40 генералов немецкого Генштаба.

Железобетонные бункеры были местом работы и бомбоубежищами. Всего на территории было около 30 строений, в том числе бункер с толщиной перекрытий в 7 метров. Быстрое наступление Красной Армии позволило захватить все немецкие объекты практически без разрушения.

Фото: thefirstnews.com