Исторический музей продлил выставку «Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры»

Экспозиция будет работать до 22 августа, сообщили в ГИМ.

С учетом популярности выставки в Москве, которую за два месяца посетили более 50 000 человек, руководство Исторического музея обратилось к Министерству культуры Италии с просьбой о продлении сроков экспонирования коллекции работ Дюрера из собрания музеев Брешии. В порядке исключения итальянская сторона согласилась на продление сроков работы выставки. Таким образом, у москвичей и гостей города будет еще два месяца, чтобы увидеть произведения выдающегося мастера эпохи Возрождения, говорится в сообщении.

Из Италии на выставку привезли более 120 подлинных гравюр мастера, среди которых представлены самые известные — «Меланхолия I», «Адам и Ева», «Блудный сын». На выставке можно увидеть ма́стерские гравюры А. Дюрера, созданные в технике резцовой гравюры на меди и отличающиеся исключительным художественным совершенством.

Отдельным разделом выставки является серия «Апокалипсис». Пятнадцать листов иллюстрируют последнюю книгу Нового Завета «Апокалипсис», или «Откровение Иоанна Богослова». Данный цикл отличают точность в передаче библейского слова и неисчерпаемая фантазия самого мастера, вдохновленного мистическими строками Откровения.

На выставке впервые представлены гравюры Альбрехта Дюрера, хранящиеся в собрании ГИМ, среди которых такие известные отпечатки, как «Портрет Эразма Роттердамского» и «Святой Иероним в келье». Экспозиция дополнена предметами декоративно-прикладного искусства, созданными в Германии на рубеже XV-XVI вв., из собрания Исторического музея.

Билеты доступны на официальном сайте Исторического музея.