В «Царском Селе» откроется выставка народного художника России Валерия Леднева

Об этом сообщает пресс-служба музея-заповедника.

Выставка откроется для посетителей 10 июня. Экспозиция «Памяти воссоздателей посвящается» приурочена к 80-летию художника.

На церемонии открытия, которая пройдет 8 июня, автор преподнесет музею в дар два портрета — легендарного реставратора Якова Казакова и многолетнего директора музея-заповедника Ивана Саутова.

На выставке будут представлены более 30 произведений художника, сюжетные картины, посвященные лицейским годам Александра Пушкина, а также копия монументального живописного триптиха «Воссоздатели» (1985), на котором изображен коллективный портрет реставраторов (позолотчиков, живописцев и резчиков), принимавших участие в восстановлении Екатерининского дворца после разрушений Великой Отечественной войны.

Экспозиция будет развернута в павильоне «Вечерний зал» в Екатерининском парке.

Фото: ГМЗ «Царское Село»