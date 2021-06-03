Театр кукол имени Образцова открыл летний сезон сказкой под открытым небом

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры России.

Выставки, концерты и мастер-классы для детей и родителей организовали прямо в Образцовпарке, приурочив событие ко Дню защиты детей.

«Сергей Образцов мечтал, чтобы парк был живым и динамичным, наполнен радостью и детским смехом. Поэтому мы планируем в течение всего лета проводить тематические мероприятия для детей и взрослых, для семейной аудитории», — рассказала директор театра Елена Булукова.

Внучка создателя театра, режиссер-постановщик Екатерина Образцова и главный режиссер театра Борис Константинов возложили цветы к памятнику Сергею Образцову и под звуки оркестра пригласили гостей в парк.

Ворота в парк стали воротами в сказку, где гостей встречали артисты в образе сказочных героев. Ребятами общались с Пастушкой и Трубочистом, Дюймовочкой, Принцессой на горошине и даже растопили сердце Снежной королевы.

Фото: Минкультуры РФ