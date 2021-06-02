Ярилова назвала лидеров креативных индустрий

Форум креативного бизнеса начал работу 2 июня, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.

В рамках Петербургского международного экономического форума состоялась пленарная сессия «Что придумывает Россия сейчас».

В ходе встречи эксперты обсудили, как создать креативную экосистему таким образом, чтобы российские проекты были конкурентны и востребованы на международной арене. Участниками дискуссии стали начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков, заместитель Министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Гульназ Кадырова, председатель правления киностудии «Союзмультфильм», генеральный директор Киностудии имени М. Горького Юлиана Слащева, режиссер, продюсер, сценарист Тимур Бекмамбетов, директор Центра исследований экономики культуры, городского развития и креативных индустрий экономического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Сергей Капков. Модератор обсуждения – генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки.

В своем выступлении Ольга Ярилова рассказала, почему тема креативных индустрий так актуальна. Во-первых, это роботизация и автоматизация производственных процессов – происходит изменение структуры занятости населения. Согласно прогнозам, в среднесрочном периоде развитие цифровых технологий, в том числе технологий машинного обучения и искусственного интеллекта, приведет к сокращению до половины существующих рабочих мест.

Кроме того, также накладывает свой отпечаток на все стороны жизни цифровизация, третье – это спрос на новые формы досуга и впечатлений.

При этом, по словам Ольги Яриловой, государство не может самостоятельно создавать творческие индустрии, но должно поддерживать такие начинания граждан.

«Возникновение и развитие творческих индустрий не происходит сверху вниз, – сказала замминистра в среду на пленарной сессии. – Мы, безусловно, будем поддерживать, мы за это, это очень важно. Но все креативные индустрии рождаются снизу, это творческая активность наших граждан и того сообщества, которое живет в наших городах».

Замминистра культуры назвала в числе регионов-лидеров креативных индустрий Москву, Татарстан, Тульскую и Белгородскую области.

«Это всего несколько примеров, но из них четко видно, что очень важно, чтобы государство, бизнес и творческие граждане были вместе и не мешали друг другу, а поддерживали», – заметила она, обратив внимание на то, что в творческой сфере преуспевают малые города и села.

Также Ольга Ярилова напомнила, что Минкультуры России возглавило работу над концепцией развития креативных индустрий, внесенной ранее в Правительство.

Фото: Минкультуры РФ