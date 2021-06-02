В Судане найдена крупнейшая средневековая христианская церковь

Открытие сделали польские археологи из Центра средиземноморской археологии Варшавского университета, сообщает Nauka w Polsce.

Эксперты работали в рамках гранта в Старой Донголе в Судане. Им удалось найти руины, вероятно, самой крупной церкви средневековой Нубии.

Открытие было сделано в городе Донголе, где археологи работают с 1964 года. В 2018 году работы были продолжены благодаря гранту Европейского исследовательского совета.

Найденные на данном месте артефакты были отправлены в Национальный музей в Варшаве еще более полувека назад. Авторы исследования считают, что им удалось совершить открытие, способное радикально изменить представление о самом городе и в целом об истории церкви Нубии.

В ходе исследований весной 2021 года археологи нашли стену апсиды с прилегающей к ней стеной кирпичного храма. Также ими был найден купол большой гробницы, находящейся в самом центре города.

Стены апсиды украшены изображенными в два ряда монументальными фигурами Христа, Богородицы и святых. По мнению исследователей, это самая большая апсида из всех, найденных в Нубии. По предварительным оценкам, диаметр апсиды составлял шесть метров, а ширина церкви, частью которой она была, достигала 26 метров.

Фото: CAS UW / Mateusz Reklajtis