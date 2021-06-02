Главархив Москвы получил личные документы оперной певицы Натальи Троицкой

Документы исполнительницы поступили на хранение в ведомство, сообщили в пресс-службе Главархива

В архиве известной оперной певицы Натальи Троицкой (1951-2006) имеются программы и афиши спектаклей с ее участием, а также интервью с ней, воспоминания коллег и друзей и статьи.

Наталья Троицкая солировала более чем в девяти мировых оперных театрах, ее партнерами были такие Монсеррат Кабалье, Пласидо Доминго, Евгений Нестеренко и многие другие звезды.

В фонде представлены фотографии певицы в образах для выступлений. Среди них Троицкая в роли Аиды в опере Джузеппе Верди, в роли Тоски в опере Джакомо Пуччини и в роли Лизы в «Пиковой даме» Петра Чайковского.

В архиве также имеются снимки певицы со студентами Государственного музыкально-педагогического института им. Гнесиных, с артистами и с оперной певицей Монсеррат Кабалье с ее дарственными надписями.



