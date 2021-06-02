Путин призвал готовиться к модернизации сельских домов культуры в 2021 году

02.06.2021
Президент РФ Владимир Путин полагает, что нужно проанализировать готовность регионов к модернизации сельских домов культуры, начать которую следует уже в текущем году.
«Наиболее востребованная мера — это сельские дома культуры. Здесь вообще ничего нет. Мне кажется, надо хотя бы начать в этом году что-то делать», — считает Путин.
В связи с этим глава государства поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой провести анализ ситуацию и выявить регионы, уже сейчас готовые начать эту работу, чтобы им было выделено финансирование.
Президент отметил, что в текущем году Минкультуры планирует направить средства исключительно на модернизацию библиотек, создание модельных библиотек и комплектование фондов.